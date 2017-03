AmaGqabantshintshi Esiwafumeneyo Kwindibano Kunye NoNgugi Wa Thiong'o

Kubalulekile ukuba sithethe ulwimi lwasekhaya singabantu abantsundu. Kwaye kubalulekile ukuba siziqhenye ngolwazi lwethu ngamalwimi ezinye intlanga zakwaNtu. Oku kubangela ukuba sikwazi ukwakha imvisiswano kunye noBhuti noSisi bethu jikelele eAfrika. uThiong'o uye wasibekela ngokucacileyo phezolo ngendaba yokuba umntu ngamnye ontsundu kemele abenolwazi lolwimi lwasekhaya okanye oluthethwa ekhaya. Kumele siluthethe singathintilizi, kwaye siqiniseke ngokufumana ulwazi lokufunda nokubhala ngolwimi lakwaNtu.

KwaXhosa kuthiwa "Umthi ugotywa usesemncinci", ngoko ke, lonto ithethukuba, ulwimi oluthethwayo endlini kunye nabantwana lubangela ukuba kube kulula ukufumana ulwazi lokufunda nokubhala kulwimi lwakho lwasekhaya.

Oku kuchaza ukuba INkcazelo yeKharityhulam yeSizwe ihlaziyiwe, ukwenzela ukuba abantwana bakwazi ukuthetha ngolwimi lwakubo naseZikolweni. Kumele amaBanga R-12 avumele abaFundi bakhethe ulwimi abafuna ufundiswa ngalo ngoTitshala. Kwaye iPolisi zofundo zesaMzantsi Afrika, kumele ziqinisekise ukuba uMthetho oLawula iZikolo zaseMzantsi Afrika ujongene nokuphuhlisa impumelelo yabafundi eZikolweni.

UThiong'o uye wathi abantu kumele babizwe ngamaGama abazibiza ngawo. Lonto ithetha ukuba indelelo esiyibonayo phakathi kwethu singabantu bomthonyama kumele iphele. Kuba isuka nakwaBelungu, isizwe sakwantu kumele sime sibambene izandla kuze sizokwazi ukunqoba konke okuza ngobubi kuthi. Uphinda acacise uThiong'o ukuba indaba yokuthi isiNgesi senziwe ulwimi lokuQala oloNgezelelweyo eZikolweni, bekuyindlela yokuthi Abelungu baqiniseke ngokusicinezela ngeColonialsm.

Ulwimi lwasekhaya asoze lwaphela mandla kuba saluncanca ebeleni, nto nje thina kumele sizikhumbuza ngemvelaphi netsukaphi yethu sizwe esiNtsundu. uSimamkele Dlakavu uye watsho kwavokotheka phezolo esithi kunzima ukuba umntu afumane amaGama anaMandla okucacisa ukuba uthetha ukuthini xana ebeka iingcinga zakhe kwiThesis yakhe.

Kudla ngothiwa ke isiXhosa asiTolikwa kodwa, inyaniso emsulwa yilena yokuba anqabile amaGama aneNcasa okuhlaluhlalunya ukuba umntu uthini ngeSintu xana eyibeka indaba yakhe ngesiLungu. Lonto ichaza ukuba kufuneka izakhono nezithethe eziya kusinceda ukuba sikwazi ukuzimela nokuthabatha inxaxheba ekuhlaleni njengabemi belizwe elikhululekileyo; nokuba sivela kweyiphi imo yezentlalo, uhlanga, isini, sikhangeleka njani ngokomzimba okanye sikweliphi inqanaba lengqiqo.

Ukubhala, nokuthetha ulwimi lwethu ku ngundoqo ekulungiseleleni, kanye nasekucwangciseni imibono yethu yokuzimanya nombutho weFees Must Fall ngaleNdaba yeDecolonisation kwezeMfundo eZikolweni kwaye neYunivesethi jikele eMzantsi Afrika.

Undoqo ekulawuleni ukuqukaniswa kwemfundo kukuqinisekisa ukuba izidingo ziyachongwa zize zisonjululwe ngawo onke amaqela enkxaso efanelekileyo. Ukusombulula izidingo zabantu abantsundu, kumele sisebenzisane kunye, singabaFundi, aBazali, ooTitshala, singawalibali amazwi kaNgugi Wa Thiong'o asishiye nawo esithi: "In colonial conquest, language was meant to complete what the sword had started -- what the sword had inflicted upon the black body." Ukuva kwami lamaZwi, intliziyo iye yalihlwili, kodwa ke mzi oNtsundu, sizolilwela iZwe lethu, namaLwimi ethu, asijiki.